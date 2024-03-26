صرف 10 مليارات جنيه لأكثر من 418 ألف مزارع بتمويلات خارجية

ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية ADP، لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من البرنامج والجهات الأجنبية المانحة.

صرف مليار جنيه لأكثر من 12 ألف مستفيد

ووافق برنامج التنمية الزراعية على صرف مليار جنيه لأكثر من 12 ألف مستفيد، ما بين مزارع ومشروع صغير وشركات خلال العام الماضي، وبذلك يصبح إجمالي ما جرى صرفه خلال السنوات الماضية 10.80 مليار جنيه، وذلك على أكثر من 418 ألف مزارع ومستفيد.

وخلال الاجتماع جرى استعراض المكون الخاص بالتمويل الأخضر المستدام، إذ خصص له في نهاية 2022 مبلغ مليار جنيه، وجرى صرف المبلغ بالكامل خلال 2023 إلى 28 ألف مستفيد نهائي من صغار المزارعين والجمعيات والسيدات.

وأكد القصير أن نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه خلال الفترة الماضية يسهم في دمج بعض الأنشطة الجديدة إلى برنامج التنمية الزراعية، حتى تكون مستمرة ومتاحة لصغار المزارعين، والفئات الأخرى المستهدفة.

مساعدة المزارعين في الحصول على قروض

أضاف أنه جرى وضع الاستراتيجية الجديدة للبرنامج خلال الفترة المقبلة لتبني المشروعات الخضراء والمستدامة في المجال الزراعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة والاستراتيجية الزراعية للوزارة ومساعدة المزارعين والجمعيات الزراعية في الحصول على قروض بتكلفة مناسبة، حتى يتمكنوا من تلبية الاحتياجات التمويلية للدورات الزراعية المختلفة.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة للمرأة المعيلة، مع وجود آليات تمويل محفزة لهذه المشروعات.