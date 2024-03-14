تعاون بين مراكز بحوث الصحراء والزراعة والطاقة الذرية في التنمية الزراعية

التقى الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء بالدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية وذلك بمقر المركز

التعاون المشترك في مجالات التنمية الزراعية المختلفة

وأشارت هيئة الطاقة الذرية في بيان الي ان هدف الاجتماع لمناقشة سبل التعاون المشترك في مجالات التنمية الزراعية المختلفة استكمالاً لتوجهات الدولة لتوحيد جهود الدولة وقد ناقش اللقاء ما تشهده السياسه الزراعية الحالية من تحولات وتطورات هامه نتيجة انعكاسات داخلية وخارجية منها تزايد الاختلالات فيما بين احتياجات السكان المتزايدة من السلع والمنتجات الزراعية وتأثر الانتاج الزراعى العديد من التحديات البيئية المتنوعة وعلى رأسها مشكلة المياه والتصحر والزحف العمراني الجائر على الأراضي الزراعية وتدهور التربة وتزايد حدة التلوث البيئي الزراعي وغيرها من التحديات.

استخدام نتائج التقنيات النووية والاشعاعية وتطبيقاتها في مجالات البحوث الزراعية

وناقش الاجتماع سبل التعاون المشترك وتوحيد الجهود بين الجهات الثلاثة وتكامل الجهود البحثية والتأكيد على أن نتائج البحوث والدراسات التطبيقية هى النواة التى ترتكز عليها الدولة لدفع عجلة التنمية الزراعية والاقتصادية والتأكيد على أن الابتكار والبحث الزراعى ضرورة ملحة يجب توظيفها لخدمة التنمية الزراعية للمساهمة في سد الفجوه الغذائية، كذلك استخدام نتائج التقنيات النووية والاشعاعية وتطبيقاتها في مجالات البحوث الزراعية بهيئة الطاقة الذرية.

حل المشكلات البيئية والتحديات التي تواجه قطاع الزراعة،

أكد الاجتماع على أن تبادل الخبرات والتعاون بين مركز البحوث الصحراوية، مركز البحوث الزراعية، وهيئة الطاقة الذرية يعد خطوة هامة نحو تعزيز التنمية الزراعية المستدامة وذلك من خلال توجيه الجهود نحو حل المشكلات البيئية والتحديات التي تواجه قطاع الزراعة، والذي يمكن من تحقيق تقدم كبير في تحسين إنتاجية الزراعة وضمان الأمن الغذائي.

خلص الاجتماع الى أنه يجب أن تكون الأبحاث والدراسات التطبيقية نابعة من احتياجات المجتمع وأن تسهم في إيجاد حلول عملية للتحديات المحلية والعالمية التي تؤثر على الزراعة وأن استثمار الابتكار والبحث الزراعي يمكن أن يكون عاملاً رئيسيًا في دفع عجلة التنمية الزراعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.