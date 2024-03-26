«المعلمين» تنعى نائب وزير التعليم: ترك أثرا إيجابيا في نفوس الجميع

نعى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، الذي وافته المنية صباح اليوم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

وفاة نائب وزير التربية والتعليم

وتتقدم نقابة المعلمين بخالص العزاء لأسرة الفقيد الذي عمل لسنوات طويلة بكل إخلاص وجهد وتفانٍ لتطوير التعليم الفني، وترك أثرا إيجابيا في نفوس كل من تعامل وعمل معه.