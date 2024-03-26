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دراما المتحدة

«المعلمين» تنعى نائب وزير التعليم: ترك أثرا إيجابيا في نفوس الجميع

كتب:

إسراء سليمان
01:33 م | الثلاثاء 26 مارس 2024
الدكتور محمد مجاهد

الدكتور محمد مجاهد

نعى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، الذي وافته المنية صباح اليوم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

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وتتقدم نقابة المعلمين بخالص العزاء لأسرة الفقيد الذي عمل لسنوات طويلة بكل إخلاص وجهد وتفانٍ لتطوير التعليم الفني، وترك أثرا إيجابيا في نفوس كل من تعامل وعمل معه.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.