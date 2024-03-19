أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حاجته لبعض المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024، والمقدره بـ11 ألفا و114 في وظيفة معلم فصل للصفوف الابتدائية «الأول والثاني والثالث» للعام الدراسي 2024-2025.

المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024

ووفقاً للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فإن المؤهلات والتخصصات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024، جاءت كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالٍ.

- مؤهل عال: تربية «تعليم أساسي - تعليم ابتدائي».

- مؤهل عال: تربية «معلم فصل».

- مؤهل عال: تربية نوعية «تعليم أساسي - تعليم ابتدائي».

- مؤهل عال: تربية نوعية «معلم فصل».

وأشار الجهاز إلى أنه يجب أن يكون المُتقدم لشغل مسابقة التربية والتعليم 2024 من خريج الأقسام التالية في كلية التربية أو كلية التربية النوعية وهي تعليم أساسي، معلم فصل، ابتدائي.

شروط مسابقة التربية والتعليم 2024

أما عن شروط المتقدمين لمسابقة التربية والتعليم 2024 فجاءت كالتالي:

- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره.

- ألا يكون سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي ما لم يمض على صدوره 4 سنوات على الأقل.

- أن يكون التقدير العام للمتقدم مقبول فأعلى.

- أن يجتاز الاختبار وفقا للقواعد المقررة.

- أن يجتاز التدريبات التي تقرها وزارة التربية والتعليم.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبار والتدريبات المطلوبة.

- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي.