أكاديمية المعلمين: الموافقة على تنفيذ برامج التنمية للحصول على شهادة الترقي

أصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطابا للمديريات التعليمية، بشأن موافقة وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية على تنفيذ برامج التنمية المهنية اللازم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين للعام الجاري «أونلاين»، عبر منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

يأتي ذلك في إطار خطة العمل الواردة من الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية بشأن مد فترة تنفيذ تدريب المعلمين ممن يشغلون مستوى وظيفتي معلم ومعلم أول فقط لمن لم يستكمل.

وشددت الأكاديمية على من لم يحضر من الذين جرى تسجيل ترشحهم لترقيات العام 2023/ 2024 بالمديريات التعليمية، والالتزام بالدخول على منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية، لحجز برنامج التنمية المهنية اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية للترقي إلى وظائف المعلمين برنامج مهارات عامة في التدريس والمعلم الرقمي، في الفترة من 27 مارس حتى 15 أبريل، واتباع إجراءات وخطوات الدخول على منصة المعلم طبقا للإعلان المنشور على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

تعميم نشرة دورية على ديوان المديرية

ووجهت الأكاديمية بالتنبيه المشدد بتعميم نشرة دورية على ديوان المديرية والادارة التعليمية وجميع المدارس، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بكل مديرية تعليمية بالفئة المستهدفة والمواعيد المحددة لها المشار إليها لضمان إعلام المعلمين المرشحين للترقي خلال المدة الزمنية المعلن عنها.