تشييع جنازة نائب وزير التعليم من مسجد الحصري غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ صلاة الجنازة على جثمان الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، تُقام غدا الأربعاء عقب صلاة الظهر في مسجد الحصري بأكتوبر.

وتوفي نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني اليوم، بعد تعرضه لوعكة صحية نقل بسببها إلى مستشفى دار الفؤاد، وجرى احتجازه في العناية المركزة في حالة حرجة.

وزير التعليم ينعى نائبه

نعى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والعاملين بالوزارة ببالغ الحزن والأسى الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني الذي وافته المنية اليوم بعد أزمة صحية تعرض لها خلال الأيام الماضية.

وأكد الدكتور رضا حجازي أنّ الدكتور محمد مجاهد، كان رجلا وطنيا ونموذجا للتفاني والإخلاص في العمل، وحقق العديد من الإنجازات في تطوير قطاع التعليم الفني وتحسين صورته وتعزيز دوره في خدمة الصناعة وسوق العمل عبر تقوية الشراكات الدولية في تطوير التعليم الفني ونقل التجارب الناجحة إلي مصر.