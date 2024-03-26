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دراما المتحدة

علي جمعة يفسر حديث «لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»

كتب:

منار مجدي
02:31 م | الثلاثاء 26 مارس 2024
الدكتور علي جمعة

الدكتور علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، على سؤال طالبة حول تفسير حديث «لو كنت آمِرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها».

خياركم خياره لأهله

وقال جمعة خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الثلاثاء: «لازم نفهم القصة والحكاية وده اتقال في إيه، فالحكاية كلها أن الستات كانوا يشكوا لرسول الله من أزواجهم، إما الرجل عنيف أوبخيل أو ما إلى ذلك، فكان سيدنا النبي يضغط على الرجالة، ويقول لهم على فكرة «خياركم خياره لأهله»، ويضغط على الرجالة، فقوم إيه الستات ابتدت تفتري، في حد نصير لهم، فالرجالة ييجوا يشكوا لرسول الله ويقولوا لهم الستات اتقلبت علينا، ولا عاوزة ترضع الولد، ولا عاوزة تعمل أي حاجة في البيت تعبنا يا رسول الله».

وتابع: «سيدنا النبي جمع معشر المرأة وقال لهم عارفين إن الرجالة دول ليهم فضل كبير عليكم، وبيتعبوا وبيشقوا، عارفين لو ربنا أمر أحد بالسجود لأحد لأمر المرأة بالسجود للزوج، فالستات استجابت لرسول الله، فالرجالة افترت فسيدنا النبي ضغط عليهم ثانية، فسيدنا النبي كان قاعد يقول لدول ولدول».

أكثر من حديث في السنة عن العلاقات

وأضاف: «يوجد أكثر من حديث في السنة، عن هذه العلاقات والحديث ده واحد فقط من بين أكثر من حديث ونصوص كثيرة، في توازن لأن دول كانوا يشتكوا شوية ودول شوية، لكن العلة عندنا إننا بنخرج عن السياق والسباق واللحاق، ونمسك في حاجة واحدة، ونقول ده كده مفيش توازن».

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