أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة المنوفية، أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالمنوفية 2024، في العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 1445 - 2024، والتي بلغ 337 مسجدًا، حيث يكاد لا تخلو قرية أو مدينة إلا وبها مسجد للاعتكاف.

استعدادت مديرية الأوقاف

وأكد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، جاهزية أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالمنوفية 2024، وتجهيز المساجد التي ستستقبل المعتكفين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وأنه أعطى تعليمات لجميع الأئمة في السماجد بصيانة الأعطال وتنظيف المكان جيدا لاستقبال المصلين على أكمل وجه، باعتبار أن هذه مناسبة ينتظرها المسلمون كل عام للاعتكاف في المساجد والتقرب إلى الله.

وتابع وكيل الأوقاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن المديرية حرصت على توزيع المساجد على المدن والقرى، بحيث لا تخلو قرية من وجود مساجد للاعتكاف بها، مشيرًا إلى أنه يتابع باستمرار مع مديري الإدارات عن مدى جاهزية المساجد طوال شهر رمضان الكريم، وكذا متابعة التزام الأئمة بالدروس والخواطر الدينية عقب الصلوات.

وتستعرض «الوطن» أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف خلال الصور التالية: