مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الثلاثاء 26-3-2024

يحرص المسلمون في مصر على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، إيمانًا منهم بأهمية الصلاة في الإسلام، وحرصًا على تسهيل أداء هذه الفريضة، نقدم لكم مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية اليوم الثلاثاء 26-3-2024.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم

وكشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الاثنين مع حلول اليوم الـ16 من شهر رمضان المبارك، إذ بلغ عدد ساعات الصيام 14:07 ساعة، ومن المقرر أن تزداد كلما اقترب الشهر الكريم من نهايته، حتى تصل إلى 14:35 ساعة في اليوم الأخير.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الثلاثاء