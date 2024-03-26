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مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الثلاثاء 26-3-2024

كتب:

عصام علم الدين
12:02 ص | الثلاثاء 26 مارس 2024
مواقيت الصلاة في المنوفية

مواقيت الصلاة في المنوفية

يحرص المسلمون في مصر على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، إيمانًا منهم بأهمية الصلاة في الإسلام، وحرصًا على تسهيل أداء هذه الفريضة، نقدم لكم مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية اليوم الثلاثاء 26-3-2024.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم

وكشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الاثنين مع حلول اليوم الـ16 من شهر رمضان المبارك، إذ بلغ عدد ساعات الصيام 14:07 ساعة، ومن المقرر أن تزداد كلما اقترب الشهر الكريم من نهايته، حتى تصل إلى 14:35 ساعة في اليوم الأخير.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الثلاثاء

  • موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الثلاثاء 26-3-2024، سيكون في تمام الساعة 4:24 صباحا.
  • أذان الظهر سيكون في تمام الساعة 12:01 مساء.
  • أذان العصر سيكون في تمام الساعة 3:31 مساء.
  • موعد أذان المغرب سيكون في تمام الساعة 6:11 مساء.
  • موعد أذان العشاء سيكون في تمام الساعة 7:30 مساء.

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بقلم عصام علم الدين