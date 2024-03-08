ندوات وملتقى فكري.. «أوقاف المنوفية» تحدد فعاليات شهر رمضان 

أكد الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، عن استعداد المساجد كافة لاستقبال شهر رمضان الكريم، بعد أيام قليلة، من خلال الندوات والخطب والدروس الدينية المختلفة عقب الصلوات، طوال الشهر المبارك.

وأضاف «قبيصي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الملتقى الفكري سيجري انعقاده بداية من يوم 1 رمضان بمسجد الأنصار بإدارة أوقاف شبين الكوم، عقب صلاة التراويح، ويحاضر به وكيل الوزارة و6 من أساتذة جامعة الأزهر، وأئمة قادة الفكر والمتميزين، ويستمر خلال الشهر المبارك حتى نهايته.

ندوات قصور الثقافة

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن ندوات قصور الثقافة يحاضر بها أئمة قادة الفكر بمختلف قصور الثقافة بالمحافظة، وأيضا على حسب خطة مديرية الثقافة والبروتوكول المتبع معها، كما توجد دروس الناشئة يوم الخميس من كل أسبوع، عقب صلاة العصر، بعدد إجمالي 220 درسا.

وأوضح الدكتور عاصم قبيصي، أنه من ضمن الفاعليات خلال شهر رمضان المبارك، يوجد المنبر الثابت المشترك بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، موزع على 45 مسجدا على مستوى محافظة المنوفية، مؤكدا أنه يكون يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع بعد صلاة العصر في المساجد .