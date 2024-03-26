حدث آخر 10 سنوات.. مبادرات وزارة البيئة تحقق طفرة في السياحة البيئية

شهد قطاع البيئة خلال آخر 10 سنوات وتحديدًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، طفرة حقيقية من خلال المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها لخدمة البيئة.

مبادرات أطلقتها وزارة البيئة

ووفقًا لما جاء في كتاب «حكاية وطن» فإن هناك عددا من المبادرات التي تم إطلاقها لحماية البيئة وخدمتها ومن بينها الآتي:

1- إطلاق مبادرة والتطبيق الإلكتروني E-tadweer للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية

2- إطلاق الحملة الترويجية Eco-Egypt الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية.

3- إطلاق حملة لنشر الوعي البيئي اتحضر للأخضر بهدف تغيير السلوكيات للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة.

4- إطلاق مبادرة شباب النيل لتنظيف نهر النيل من المخلفات وخاصة البلاستيكية.

كما تم إطلاق عدد من المشروعات المهمة التي تخدم البيئة بشكل كبير بينها مشروعات لإدارة المخلفات، وهي 18 مشروعًا لإدارة المخلفات المتكاملة و10 مشروعات جارٍ تنفيذها، فضلًا عن مشاريع للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء بعد وصول معدلات جمع وكبس قش الأرز إلى 99%، وهو ما أدى إلى تجنب نحو 25 ألف طن من ملوثات الهواء سنويًا.