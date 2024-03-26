موعد إعادة مسلسل جودر على قناة أون الحلقة الأولى.حكايات ألف ليلة وليلة

تنطلق أولى حلقات مسلسل جودر على قناة ON E الليلة تزامنا مع النصف الثاني من شهر رمضان، وهو من روايات ألف ليلة وليلة، ويتسم بأجواء أسطورية ساحرة، ويُعاد عرضخ يوميا لمن لم تتسنى له الفرصة لمشاهدته في العرض الأول له.

وفي السطور التالية، نعرض موعد إعادة مسلسل جودر الحلقة الأولى، وفقا لما أعلنت عنه قناة أون.

موعد إعادة مسلسل جودر الحلقة الأولى

ويختلف موعد إعادة مسلسل جودر الحلقة الأولى، كما يلي:

يُعاد عرض الحلقة الأولى من مسلسل جودر على قناة ON E، في تمام الساعة 9:45 صباحًا، وتكون الإعادة أيضا على قناة ON دراما الساعة 1:30 و10:30 صباحًا.

تُعرض الحلقة الأولى من مسلسل جودر على قناة ON E، في تمام الساعة 8 مساء

يعرض على ON دراما الساعة 6:05 مساء

وتدور أحداث مسلسل جودر حول جودر المصري الذي اعتبرته قوي الشر المفتاح الوحيد للعدو شمعون، الذي يساعده في الوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة، وهو من بطولة الفنان ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، أحمد فتحي، وليد فواز، أيتن عامر، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد.