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دراما المتحدة

صدمة تصيب عمر الخيام في الحلقة 15 من الحشاشين.. «شخصية مظلمة للصباح»

كتب:

سهيلة محمد
03:13 م | الثلاثاء 26 مارس 2024
الحشاشين

الحشاشين

بعد أن التقى عمر الخيام «نيقولا معوض»، بحسن الصباح «كريم عبد العزيز»، عقب غياب طويل ضمن أحداث الحلقة 15 من مسلسل الحشاشين، أصيب الخيام بالدهشة والارتباك مما وصل إليه الصباح في قلعة ألموت، حيث قتل ابنه حسين «حسن مالك» في النهاية.

الخيام: حسن الصباح لديه أكثر من شخصية

وأثناء حديثه مع صديقه الجديد صهبان «محمد يوسف»، قال الخيام إن داخل حسن الصباح أكثر من شخصية، ويخاف الخيام من أن تكون الشخصية التي تحكم هي الشخصية المظلمة، كما أوحى لصديقه أن دخول قلعة ألموت ليس كالخروج منها، وهو ما يجعل مصير الاثنين على المحك.

وكان عمر الخيام قد ترك أصفهان وسافر دون تحديد الوجهة، ليجد نفسه بصحبة رجل غريب عنه، يعمل لدى سلطان جديد، مرفهًا ومسليًا، أو بهلوان كما يصف الخيام، لكنه ترك كل ذلك وذهب إلى حسن الصباح بعد خطابٍ منه.

أبطال مسلسل الحشاشين

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

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