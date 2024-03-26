3 تحذيرات عند تنظيف البوتاجاز.. تجنبي هذه الأخطاء

عادة ما تعاني معظم ربات البيوت من صعوبة تنظيف دهون البوتاجاز العنيدة إذ تستغرق هذه العملية الكثير من الوقت والجهد، وقد تلجأ إلى استخدام أقصى طرق التنظيف التي قد تتسبب في التقليل من العمر الافتراضي للبوتاجاز، أو تتسبب في تلف بعض أجزائه.

نوضح الأخطاء التي يجب تجنبها عند تنظيف البوتاجاز، للحفاظ عليه في حالة جيدة، وتجنب تكاليف الإصلاح المحتملة، وذلك وفقًا لما ورد بموقع « The clean life».

تصرفات تتلف البوتاجاز

استخدام منظفات كيميائية

تؤدي منتجات التنظيف الكيميائية إلى تآكل سطح البوتاجاز سريعًا، بالإضافة إلى انبعاث أبخرة سامة عنها، قد ينتج عنها الضرر بمساحة الفرن الداخلية للبوتجازن ويفضل استعمال منتجات طبيعية للتنظيف مثل الخل، صودا الخبز «الكربوناتو»، عصير الليمون.

استخدام أداة خشنة

لابد من استخدام ليفة إسفنجية أو قطعة قماش قطنية لتنظيف البوتاجاز حتى لا يتعرض سطحه للتلف بسبب الفرك بقوة بأداة تنظيف خشنة مثل «سلك المواعين» التي لا تصلح له.

إهمال الصيانة الدورية

يعد التنظيف المستمر للبوتاجاز من أهم أساسيات الحفاظ عليه في حالة جيدة، على الأقل مرة واحدة شهريًا؛ لمنع تراكم الشحوم والأوساخ عليه، وبالتالي الحفاظ عليه من التلف.

نصائح تسهل من تنظيف البوتاجاز

إزالة الرفوف والأعين

تمثل رفوف فرن البوتاجاز وأدوات سطحه الخارجي من عوائق التنظيف إذ تحجز بأسفلها الكثير من الأوساخ.

تسخين الفرن

يساعد تسخين الفرن قبل عملية التنظيف في سهولة التخلص من الدهون العنيدة، وتفكيك أي طعام عالق به، على أن يتم تسخينه على أعلى درجة فيه لمدة 15 دقيقة.

ترك المنظف على السطح لمدة كافية

إعطاء المنظف وقت وفير على سطح البوتاجاز، يعمل على زيادة فاعليته في تسهيل التخلص من الدهون والشحوم العالقة به.

مسح الانسكابات على الفور

إذا اتسخ سطح البوتاجاز أثناء عملية الطهي، من الضروري التنظيف الفوري لبقايا الأطعمة والسوائل؛ حتى لايصعب إزالتها فيما بعد.