«مصر الرقمية للاستكشاف» تنظم ورشة عمل فنية للمزايدة العالمية لتنمية الحقول

نظم فريق عمل بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج بقطاع البترول، ورشة عمل فنية متخصصة حول تنمية آبار حقول البترول المتقادمة ومناقشة أفضل السبل لاستغلالها، وإلقاء الضوء على أول مزايدة عالمية تم طرحها مؤخرا لتنمية هذه الحقول في 8 مناطق بخليج السويس وصحراء مصر الشرقية.

ورشة عمل فنية متخصصة حول تنمية آبار حقول البترول المتقادمة

جاء ذلك بمشاركة القيادات التنفيذية والخبراء من قطاع البترول والشركات العالمية في الورشة التي ضمت الدكتور سمير رسلان وكيل وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، والجيولوجي محمد محي نائب رئيس هيئة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والجيوفيزيقي محمد رضوان مدير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج و الجيولوجية انستازيا بولي مدير الاستكشاف بشركة شلمبرجير و خبراء الشركات العالمية المتخصصة فى تنمية تلك الحقول.

عرض تقني لمزايدة الحقول المتقادمة

وشهدت ورشة العمل التي أقيمت بعنوان «مصر تعلن عن أول مزايدة رقمية لتنمية الحقول المتقادمة»عرضا تقنيا للمزايدة التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول عبر البوابة، حيث قام فريق عمل الدراسات الجيولوجية والإنتاجية بالبوابة بعرض الفرص الاستثمارية الحالية لـ 8 حقول مطروحة بالمزايدة من خلال شرح البيانات الفنية والتراكيب الجيولوجية وعرض المعلومات السيزمية ومعلومات الآبار والبيانات الإنتاجية والتسهيلات المتاحة لكل حقل والمخزون، علاوة على الشروط الفنية والتجارية الخاصة بالمزايدة للاستثمار في تنمية هذه الحقول.

كما شهدت ورشة العمل إلقاء الضوء على الركائز الأساسية لبوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج المتمثلة في تخزين والحفاظ على بيانات الاستكشاف والإنتاج المسجلة وإتاحتها للشركات من خلال الوصول السهل والأمن، بالإضافة إلى خلق قيمة مضافة من البيانات من خلال الدراسات الجيولوجية والإقليمية والترويج للفرص الاستثمارية بالمزايدات العالمية لمناطق الاستكشاف البكر والمتقادمة.

وقد جرت مناقشات موسعة خلال الورشة مع الشركات العالمية للرد علي كافة الأسئلة والاستفسارات المطروحة سواء الخاصة بأنشطة المشروع أو بالحقول المطروحة بالمزايدة.

تنمية الحقول المتقادمة للحصول على أفضل النتائج

وقد تحدث الدكتور سمير رسلان وكيل وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والجيولوجي محمد محي نائب رئيس هيئة البترول للاتفاقيات والاستكشاف خلال ورشة العمل موضحين أن الهدف من طرح هذه المزايدة وأهم المستجدات والأساليب الحديثة في مجال تنمية الحقول المتقادمة للحصول على أفضل النتائج لتعظيم الانتاج منها.

كما تناول الجيوفيزيقي محمد رضوان مدير مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج بوزارة البترول النشاط الاستكشافي للأحواض الجيولوجية المختلفة وحجم الإنتاج بمصر، لافتًا إلى أن مشروع بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج يُمثل نقلة نوعية حديثة في آليات تسويق الفرص الاستثمارية البترولية واستحداث آليات متطورة للمساعدة على سرعة وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم تنافسية مصر في مجالات البحث والاستكشاف.