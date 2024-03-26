العراق يهزم الفلبين بخماسية ويتأهل لنهائيات كأس آسيا 2027

فاز منتخب العراق لكرة القدم، ظهر اليوم، على منتخب الفلبين، بخماسية نظيفة، على ملعب ملعب «ريزال التذكاري» في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة، من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، ليواصل تصدره لقمة المجموعة السادسة.

أهداف منتخب العراق

وأحرز أهداف منتخب العراق أيمن حسين «هدفين» في الدقيقتين 14 من ضربة جزاء و36، وأمير العامري في الدقيقة 30 وزيدان عمار في الدقيقة 62 وفي الدقيقة وزيد تحسين في الدقيقة 77.

وبهذه النتيجة، واصل منتخب العراق «أسود الرافدين»، تصدره للمجموعة السادسة برصيد 12 نقطة، ليتأهل رسميا إلى نهائيات كأس آسيا 2027 بالسعودية وإلى المرحلة القادمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

4 انتصارات للعراق في التصفيات

وحقق منتخب العراق لكرة القدم «أسود الرافدين» في التصفيات الآسيوية المزدوجة، 4 انتصارات متتالية، وأخرز لاعبوه 12 هدفا، فيما منيت شباكهم بهدف وحيد.

وتجمد رصيد منتخب الفلبين لكرة القدم عند نقطة واحدة، من تعادل وحيد و3 هزائم ليقبع في المركز الرابع والأخير.