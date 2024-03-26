عضو بـ«النواب»: مصر في عهد الرئيس السيسي شهدت إنجازات لم يسبق لها مثيل

قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الـ10 أعوام الأخيرة شهد العديد من الإنجازات، رغم التحديات والظروف الصعبة التي شهدها العالم والمنطقة، موضحًا أن الرئيس السيسي استطاع أن يحقق نهضة صناعية وتنموية لم يسبق لها مثيل في أصعب الظروف.

مصر تنجح في القضاء على فيروس سي

وأكد الجبلاوي خلال تصريحات صحفية أن عهد الرئيس السيسي حافل بالإنجازات، إذ استطاعت مبادرة حياة كريمة أن تغير شكل الريف المصري، وتقضي على المناطق العشوائية، بالإضافة إلى تصميم العاصمة الإدارية الجديدة على طراز عالمي، وإنشاء محطة الضبعة النووية، وحقل ظهر، بخلاف مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار، ومبادرة 100 مليون صحة، وإطلاق برنامج تكافل وكرامة، والقضاء على فيرس سي نهائيا.

إجراءات اقتصادية مهمة

وأوضح عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أنه لولا الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس السيسي خلال فترة حكمه لم تكن هناك نهضة اقتصادية أو صناعية، مضيفا أن مصر أصبحت قبلة المستثمرين من خلال التيسيرات الصناعية، مشيدًا بنجاح الدولة المصرية في إنشاء العديد من المناطق الصناعية في أغلب المحافظات.