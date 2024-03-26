حياة كريمة توزع 750 وجبة إفطار ساخنة في الغربية وبورسعيد ضمن مبادرة «سبيل»

وزعت مؤسسة حياة كريمة، 750 وجبة إفطار ساخنة من مطابخ الخير، في محافظتي الغربية وبور سعيد، ضمن مبادرة «سبيل».

أوضحت المؤسسة أن فريق متطوعي حياة كريمة وزع وجبات الإفطار على الأسر أكثر استحقاقًا في الغربية، من بينها 500 وجبة إفطار على الأسر الأكثر استحقاقًا بقرية عماشة التابعة للوحدة المحلية لمحلة زياد مركز سمنود، وفي عدد من العزب التابعة لشبراطو مركز بسيون وهي (عزبة وهبة – كفر المبروك – كفر العلو – الكوم الأبيض – عزبة البحر – عزبة رزق).

أضافت حياة كريمة أن المتطوعين في محافظة بورسعيد قاموا بتوزيع 250 وجبة إفطار ساخنة، منها 100 وجبة على الأسر المستحقة عن طريق طرق الأبواب، كما أقيمت فعالية «سعادة» بمركز شباب أكتوبر بالجهود الذاتية، وجرى توزيع الوجبات على الأسر المستحقة وأسر ذوي الهمم، كما جرى توزيع المياه والحلوى والبلالين وعدد من الأنشطة لرسم البهجة على وجوه الأطفال.