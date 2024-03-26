مرض تسبب في وفاة المطرب الشعبي سعيد الهوا.. «القاتل الصامت»

عانى من ارتفاع ضغط الدم والسكر، وتسببت أمراض الشيخوخة وتقدم السن في تفاقم المرض وتدهور حالته الصحية، على الرغم من محاولاته العلاج، حتى انتهى الأمر في نهاية المطاف إلى وفاة المطرب الشعبي سعيد الهوا.

سبب وفاة المطرب الشعبي سعيد الهوا

وبحسب تصريحات كريم الأصيل نجل المطرب الشعبي الراحل، كان ارتفاع ضغط الدم والسكر هما السبب الرئيسي في وفاة المطرب الشعبي سعيد الهوا، وهو ما أكده الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، مشيرًا إلى أنّ مصر بها حوالي 30 مليون مصري يعانون من ضغط الدم المرتفع، ونفقد منهم نحو 300 مريض يوميًا بسبب ضغط الدم، إذ يطلق عليه «القاتل الصامت» لأنه يقتل دون أعراض أو مقدمات.

وأضاف الدكتور جمال شعبان، أنّ ضغط الدم المرتفع يعتبر أحد أضلاع مثلث الرعب الصحي (الضغط، السكر، الكولسترول) وهو وباء مزمن متوطن لا يقل خطورة عن وباء كورونا لكنه يقتل بالبطيء، لذا يجب متابعة الضغط بشكل مستمر لأنّ الإهمال من قِبل مريض الضغط يحتمل أن يصبح مريض قلب أو كلى أو مخ: «ضغطك المفروض ما يزيدش عن 140/90، والمثالي 120/70».

كيف تخفض ضغطك المرتفع دون أدوية؟

ونصح استشاري أمراض القلب لضبط ضغط الدم اتباع النصائح الآتية:

- ممارسة الرياضة بانتظام بمعدل نصف ساعة يوميًا على الأقل على مدار 5 أيام في الأسبوع، بمعدل ساعتين ونصف أسبوعيًا.

- النظام الغذائي والتقليل من الملح والعيش، إذ يجب ألا تزيد احتياجاتنا من الملح عن ملعقة صغيرة يوميًا بما يعادل 2 ونصف جرام، ومعظمها موجود في الخضراوات فلا داعي لوضع الملاحة على طاولة السفرة، بالإضافة إلى الابتعاد عن الأكلات الجاهزة والمعلبات.

- تقليل الوزن بنسبة 5%؜ يساعدك على ضبط ضغط الدم المرتفع، أما إذا نجحت في خفض الضغط 10%؜ ستنجح في ضبط الذبذبة الأذينية AF.

- الإقلاع عن التدخين.

- تجنب الكحوليات وتجنب كثرة تناول المسكنات مثل البروفين والڤولتارين.

من هو المطرب الشعبي سعيد الهوا؟

ولد المطرب الشعبي سعيد الهوا، في منطقة كوم الدكة بمدينة الإسكندرية، وبدأ الغناء في سن الثامنة، وعمل في البداية باسم ممدوح الأصيل ثم سعيد الهوا، حتى حقق شهرة واسعة بعد انتشار أغانيه، وعلى رأسها أغنية «أنا اسمي سعيد الهوا» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك في فيلم «عمود فقري» عام 2016.

وعندما ذاع صيته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كانت أغنيته الشهيرة مُرفقة بصورة شخص آخر يظهر فيها بشعر كثيف ومموج وشارب عريض، واعتبره المطرب الشعبي الراحل مُنتحلًا لشخصيته، وصل به الحال إلى تعليق صورته في أحد الشوارع: «أبلغت ابني بذلك.. هذا الشخص لا بد من حبسه».