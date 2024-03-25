سبب وفاة الجزائري وسيم جزار.. سقوط مروع في الملعب وصراع مؤلم مع الموت

في خبر مؤسف أحزن جماهير الكرة، توفي لاعب كرة القدم الجزائري وسيم جزار، عن عمر يناهز 17 عامًا، خلال مباراة فريقه نجم وادي ماء مع فريق أمل مراونة، بعد سقوطه مصابا في أرضية الملعب ودخوله قسم الإنعاش في أحد مستشفيات الجزائر، لكنه فارق الحياة يوم الأحد الماضي، ما جعل الجمهور يتساءل عن سبب وفاة وسيم جزار.

سبب وفاة وسيم جزار

كشفت تقارير جزائرية، أن سبب وفاة وسيم جزار الذي فارق الحياة، صراع مع إصابة خطيرة في الرأس استمرت أسبوعًا، إذ أصيب صاحب الـ17 عامًا خلال المباراة عقب تدخل عنيف من مدافع فريق أمل مراونة، سقط على إثرها على رأسه مغشيًا عليه، وأدت هذه الضربة إلى ابتلاع لسانه وفقدانه الوعي ودخوله في غيبوبة حتى وفاته.

وخلّف وفاة وسيم جزار حزنًا عميقًا في أوساط عائلته ومحبيه وزملائه في الفريق، ونعى الاتحاد الجزائري لكرة القدم اللاعب الشاب، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وجاء نص البيان: «ببالغ الحزن والأسى تلقى وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، نبأ وفاة لاعب فريق نجم وادي الماء، لفئة أقل من 17 سنة الشاب وسيم جزار».

لحظة سقوط وسيم جزار

أضاف البيان: «وعلى إثر هذا المصاب الجلل يتقدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم باسمه وباسم أعضاء المكتب الفدرالي وأسرة كرة القدم الجزائرية، بأخلص التعازي وعبارات المواساة والدعوات لعائلة الفقيد ومحبيه ولنادي نجم وادي الماء، داعين الله عز وجل أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان».

تعازينا القلبيّة بوفاة نجم فريق واد الماء الجزائري تحت 17 سنة #وسيم_جزار.

اللاعب تلقى ضربة من لاعب فريق امل مروانة ليبتلع لسانه و يفقد وعيه ويدخل في غيبوبة وتوفي على اثرها اليوم pic.twitter.com/aCMWz8n7Dd — برنامج الديربي ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) March 24, 2024

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة الحادث والسقوط المرعب للاعب الجزائري التي أدت إلى وفاة وسيم جزار خلال المباراة.