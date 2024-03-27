أماكن ترخيص وتحصين الكلاب بمحافظتي القاهرة والجيزة
كتب:
وائل فايز
07:44 ص | الأربعاء 27 مارس 2024
تحصين الكلاب
حددت مديريتا الطب البيطري بالجيزة والقاهرة، الأماكن المتاح بها ترخيص وتحصين الكلاب داخل أحياء ومدن المحافظة، بإجمالي تكلفة ترخيص الكلب 87.30 جنيها، ويتم إضافة ثمن البطاقة الصحية للحيوان 3 جنيهات في حالة عدم وجود بطاقة للكلب وأماكن ترخيص الكلاب كالتالي:
أماكن الجيزة
- عيادة الحيوانات الأليفة بالمديرية في 3 شارع ترعة الزمر، نصر الدين، العمرانية.
- عيادة الحيوانات الأليفة في إمبابة ، خلف قسم إمبابة بجوار الإدارة الزراعية.
- إدارة 6 أكتوبر بالحي 11 المجاورة 2 بجوارالسجل التجاري عمارة 46.
- وحدة أكتوبر الجديدة في 800 فدان بجوار الوحدة الصحية قطاع أ.
- وحدة حدائق أكتوبر في 247 عمارة خلف مول الحسن وبجوار مدرسة الكوثر.
- وحدة الشيخ زايد بالحي 13 مجاورة 4 عمارة 16 بجوار مكتب العمل والتموين.
- إدارة أوسيم، بالزيدية طريق البراجيل أوسيم بجوار الإدارة الصحية.
- وحدة بطرس في برطس بأوسيم.
- وحدة بشتيل في لعبة، الجمعية الزراعية.
- حي وسط، في 3 مساكن الشباب ب، كفر طهرمس، بولاق الدكرور.
- إدارة العمرانية في شارع المأمون من شارع المحطة، الجيزة.
- مركز رعاية الحيوانات، في الكنيسة أول البلد أمام شارع المسجد.
أماكن القاهرة
- إدارة المرج بالقاهرة.
- إدارة حلوان.
- إدارة غرب وشرق مدينة نصر شرق.
- إدارة المعادي.
- إدارة 15مايو.
- إدارة القاهرة الجديدة.
- إدارة النزهة.
- إدارة السلام 1.
- إدارة البساتين.