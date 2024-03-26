زيادة أعداد المقبولين من الصم والبكم في كلية التربية بجامعة سوهاج

عقد مجلس جامعة سوهاج اليوم برئاسة الدكتور حسان النعماني، جلسة، وافق خلالها على عدد من القرارات المهمة، ومنها زيادة أعداد الطلاب المقبولين بكلية التربية من طلاب مدارس الصم والبكم وضعاف السمع وطلاب الدمج التعليمي، بالعام الجامعي 2024-2025.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

قرارات مهمة

وأوضح النعماني أن المجلس وافق على قبول 10 طلاب بقسم التربية الفنية من طلاب الصم وضعاف السمع، و10 طلاب بقسم التربية الفنية من طلاب الدمج التعليمي، و5 طلاب بقسم التربية الموسيقية من طلاب الدمج التعليمي.

وأضاف أن المجلس وافق على إضافة مقرر «القضايا المجتمعية» لطلاب المستوى الثاني لكلية التربية باللائحة الموحدة، لإعداد المعلم بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023، والذي يستهدف رفع درجة وعي الطالب الجامعي بقضايا (الزيادة السكانية - حقوق الإنسان- الشفافية ومكافحة الفساد) كمتطلب إجباري ليس له ساعات معتمدة ولا يضاف للمجموع التراكمي.

مؤتمر كلية الطب

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المجلس وافق أيضًا على عقد مؤتمر كلية الطب البشري السنوي تحت عنوان «منتدى طب سوهاج لأمراض داء السكري»، وذلك خلال يومي 21 و22 أبريل المقبل، بالإضافة إلى عقد المؤتمر العلمي الأول لكلية الزراعة بعنوان «الزراعة المستدامة والأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية» خلال يومي 13 و14 نوفمبر المقبل.

ويُذكر أنه تمت الموافقة على تعيين عضو هيئة تدريس في وظيفة أستاذ في كلية العلوم، وعدد 4 من أعضاء هيئة التدريس في وظيفة أستاذ مساعد بكليتي العلوم والطب، بالإضافة إلى تعيين 6 أعضاء هيئة تدريس بكليات الآداب، العلوم، الزراعة، والطب في وظيفة مدرس، بالإضافة إلى منح درجة الدكتوراه لعدد 12 من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية، الآداب، الطب، والألسن، ومنح درجة الماجستير لعدد 39 من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية، الطب، العلوم، الزراعة، الآداب، الألسن، التمريض، والتربية الرياضية.