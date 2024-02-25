برنامج تدريبي لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بآداب عين شمس

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب جامعة عين شمس، برنامجا تدريبيا لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين، في الفترة من 18 فبراير الجاري وحتى 5 مارس 2024، تحت رعاية ا.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية، وإشراف ا.د حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

إمكانات جامعة عين شمس

وأكدت الدكتور حنان كامل بدورها، أن الكلية لا تدخر جهداً في دعم أبنائها من أعضاء هيئة التدريس بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتشجيعهم لبذل مزيد من العطاء للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحث العلمي، الأمر الذي يسهم في تحقيق أهداف الجامعة للوصول إلى ترتيب مميز على مستوى العالم.

دورات تدريبية لتنمية المهارات

ومن جانبه أكد الدكتور حاتم ربيع، أن تنظيم هذه الدورات التدريبية يأتي في إطار تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ورفع كفاءتهم، وخطوة مهمة في سبيل التطوير المهني، ووسيلة لتعديل الأفكار وتطوير التعليم والتعلم لتحقيق الجودة الشاملة، وليس فقط لمجرد الحضور، على اعتبار أنه مطلب إداري شكلي للترقية، مشيراً إلى أن الدورات مجانية، يحاضر فيها نخبة من الأساتذة والخبراء الأكاديميين، ويجري منح المشاركين شهادة إفادة بالحضور.

وتتضمن هذه البرامج عددا من الموضوعات منها «إعداد ملف المقرر» والذي تقدمه د . هويدا عبد الحميد مدير وحدة تقويم الأداء وضمان الجودة بالكلية، «الكتابة الأكاديمية باللغة الإنجليزية» وتقدمها ا.د. نادية حشيش الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية، «الأخطاء الشائعة في كتابة البحث العلمي» يقدمها د. أحمد عبدالحميد المدرس بقسم اللغة العربية.