«التعليم» تعلن عن مسابقة لأفضل براءة اختراع في مجال كفاءة الطاقة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية، بشأن الإعلان عن مسابقة «أفضل براءة اختراع في مجال كفاءة الطاقة» وذلك في إطار سعي الدولة المصرية للنهوض بالمواطن المصري، من خلال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023، والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة الكهربية بالمباني وخاصة الحكومية.

أفضل براءة اختراع في مجال كفاءة الطاقة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها، أن ذلك يأتي في إطار مهام التوسع في تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية، ودعم تنفيذ أفكار جديدة وتنمية المواهب وتشجيع الطلبة.

وفي ضوء التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة لدعم الطلبة الموهوبين وإرساء قواعد البحث العلمي والتشجيع على الابتكار، أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المسابقة الثانية عشر لليوم العربي لكفاءة الطاقة 2024، تحت عنوان أفضل براءة اختراع في مجال كفاءة الطاقة».

ووجهت الوزارة، المديريات التعليمية، بنشر الإعلان عن المسابقة بجميع المدارس لجميع المراحل التعليمية وتشجيع الطلبة على المشاركة في المسابقة، على أن ترسل الاستمارات على البريد الإلكتروني، علماً بأن آخر موعد للتقديم على البريد الإلكتروني في 1إبريل 2024.