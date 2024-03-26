معلومات عن رواية «أوديب ملكا».. أحداث مسلسل حق عرب مستوحاة منها

كشف الفنان أحمد العوضي، أن مسلسله حق عرب الذي ينافس به في الموسم الرمضاني الحالي مستوحى من الرواية والمسرحية العالمية «أوديب ملكا»، والتي يضحي خلالها الأب بابنه الوحيد وهو بجانبه، ولكن لا يعرفه.. وفي السطور التالية نقدم لكم أبرز المعلومات عن رواية «أوديب ملكا».

رواية «أوديب ملكا» المأخوذ عنها مسلسل حق عرب، عرضت في اليونان القديمة ضمن عرض مسرحي لأول مرة عام 429 قبل الميلاد، وهي للأديب الإغريقي سوفوكليس، ووفقًا لمكتبة بوكلوين العالمية، فإن رواية أوديب ملكا تم تصنيفها ضمن أفضل 100 عمل أدبي على مصر العصور.

وصف أرسطو فى كتابه «فن الشعر» رواية أوديب ملكا بأنها أكمل نموذج لمأساة عرفها الإنسان في تاريخه، وتُعرف أيضًا بعنوانها اليوناني أوديب الطاغية.

وتحكي الرواية التي تم تحويلها إلى عمل مسرحي أن أوديب يصبح ملكًا ويحقق نبوءة بأنه سيقتل والده لايوس بدون قصد، لأنه لا يعلم أنه والده.

وفي نهاية المسرحية وبعد ظهور الحقيقة أخيرًا، تشنق جوكاستا نفسها بينما يهلع أوديب من حقيقة قتل والده وسفاح القربى، ويقلع عينيه بيأس وحزن لخطيئته التي قام بها.

قنوات عرض مسلسل حق عرب الحلقة 16 قناة ON Drama

وتنطلق مساء الليلة، مسلسل حق عرب الحلقة 16 بطولة الفنان أحمد العوضي علي قناة ON Drama، في تمام الساعة 9 مساء، بالاضافة لقناة ON في تمام الساعة 12 منتصف الليل، وهو من بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، سلوي عثمان، وليد فواز، وعدد آخر من الفنانين من اخراج اسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.