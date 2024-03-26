مسلسل حق عرب الحلقة 16.. هل ينجو أحمد العوضي من محاولة القتل؟

يتصدر مسلسل حق عرب، مؤشر محركات البحث بعد اشتعال الأحداث، مع عرض نصف الحلقات، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، مع البطل الشعبي عرب السويركي، الذي يجسده الفنان أحمد العوضي، ويأتي مسلسل حق عرب الحلقة 16 ليرفع سقف التشويق والإثارة لدى متابعيه من جديد.

صراعات عرب السويركي وتهديده بالقتل

يواجه عرب السويركي، الذي يجسده الفنان أحمد العوضي صراعات متزايدة بأكثر من اتجاه، بعدما تفاقمت المشاكل بينه وبين المعلم عبد ربه ويجسده الفنان رياض الخولي، ودخول الشك بينهما وعدم ثقة المعلم عبد ربه فيه بأنه يريد قتله واتهمه من قبل بإشعال النيران في مخازن الخشب الخاصة به، حتى وصل الأمر لإخضاعه إلى «البشعة»، وهو ما جعل عرب السويركي يتخذ قراره بعدم العمل معه وتركه نهائيًا.

الانتقام من عرب السويركي

ولم تتوقف صراعات عرب السويركي عند المعلم عبد ربه، فوقعت مشادة حادة بينه وبين رجل الأعمال الذي يعمل عنده المعلم عبد ربه، بعد اختطافه لنجله وصديقه، ويجسده الفنان تامر شلتوت، بعد محاولاتهما التحرش بأنغام التي تجسدها الفنانة كارولين عزمي، ابنة المعلم عبد ربه ،وهو ما لم تتحمله رجولة عرب السويركي، وقام باختطافه وتلقينه درسا قاسيا في الرجولة، وتوعد رجل الأعمال بالانتقام من عرب السويركي على ما فعله في ابنه.

وتتواصل صراعات عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، بعدما حاول رباح أبوالدهب ويجسده الفنان وليد فواز، خداعه ومعرفة مكان المقابر الأثرية التي يتاجر منها عرب السويركي، واستغل صديقه المقرب ليوصل له المعلومات وفعل ذلك ولكنه أرشده إلى مقبرة أثرية مزيفة، ما جعل رباح أبوالدهب يقرر الانتقام من عرب السويركي وصديقه لأنهما خدعاه بعدما دفع 150 ألف جنيه.

أحمد العوضي يتعرض لمحاولة قتل.. فما مصيره؟

وتعرض عرب السويركي لمحاولة الاغتيال ووضع شخص مجهول سلاحا آليا على رأسه بشكل مفاجئ أثناء جلوسه بسطح منزله.. فمن يكون هذا الشخص؟ وهل سيتم قتل عرب السويركي أم يستطيع النجاه؟ .. هذا ما سيكشف عنه مسلسل حق عرب الحلقة 16 الليلة.

موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 16

ويأتي موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 16 على قناة ON Drama في تمام الساعة 9 مساء، وفي تمام الساعة 12 منتصف الليل على قناة ON، كما يمكن مشاهدتها عبر تطبيق WATCH IT دون فواصل إعلانية.