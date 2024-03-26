أحمد العوضي: مسلسل حق عرب مستوحى من رواية ضمن أفضل 100 عمل أدبي

أعرب الفنان أحمد العوضي، عن سعادته بالنجاح الذي حققه مسلسل حق عرب في النصف الأول من الموسم رمضان 2024، وما لاقاه من إعجاب الجمهور، الذي يعتبرهم إخوته، ويحاول أن يقدم لهم ما يرضيهم.

أحمد العوضي: مسلسل حق عرب مستوحى من مسرحية عالمية

أضاف أحمد العوضي فى تصريحات بقناة القاهرة الاخبارية، أن مسلسل حق عرب مستوحى من نص مسرحي يوناني عن الرواية الأدبية «أوديب ملكا»، التي يضحي خلالها الأب بابنه دون أن يعلم ذلك وهو موجود بجواره طوال الوقت، لافتًا إلى أن الأحداث المقبلة تشهد العديد من المفاجآت.

أحمد العوضي يكشف أسباب مسابقاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أشار إلى أن مسابقاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحساباته الرسمية من أجل مسلسل حق عرب ما هي إلا طريقة للتواصل مع الجمهور لأنهم «أولى» على حد تعبيره، بدلا من أن يقوم بصرف تلك المبالغ على الحملات الدعائية للمسلسل لأن الجمهور هو الشريك الأساسي في النجاح.

وتُعد رواية «أوديب ملكا»، واحدة من أهم النصوص المسرحية الخالدة عبر الزمن، وهي للأديب الإغريقي القديم سوفوكليس، والمٌصنفة ضمن أفضل 100 عمل أدبي على مصر العصور.

موعد انتهاء تصوير مسلسل حق عرب

أوشك الفنان أحمد العوضي وأبطال مسلسل حق عرب على الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة في الأيام القليلة المقبلة، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم وفاء عامر، دينا فؤاد، سلوى عثمان، وليد فواز، رياض الخولي، دنيا المصري وكارولين عزمي، إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.