مسلسل حق عرب الحلقة 16.. 3 سيناريوهات لبراءة دينا فؤاد من تهمة الآداب

تصدرت الفنانة دينا فؤاد تريند موقع التواصل الاجتماعي إكس في الساعات القليلة الماضية، تحت هاشتاج «حنان مظلومة»، بعد القبض عليها بتهمة الآداب في إحدى الشقق المشبوهة، ما ترتب عليه دمار حياتها وانفصال خطيبها عرب السويركي عنها، والذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي، ويأتي مسلسل حق عرب الحلقة 16 على قناة ON Drama، مملوءًا بالتشويق بعد محاولات حنان الخروج من السجن، ويوجد لديها 3 سيناريوهات لذلك.

سيناريوهات براءة حنان

السيناريو الأول هو تفريغ كاميرات الشارع الذي كانت به وتسير مع صديقتها منى، إلى جانب تفريغ كاميرا العمارة، حيث كانت تتحدث دينا فؤاد عن فرحتها لذهابها لشراء فستان زفافها على عرب السويركي ولم تكن تعلم بالمكيدة المدبرة لها.

أما السيناريو الثاني فهو اعتراف صاحبة الشقة التي كانت بها حنان، بأنّها لا تكن تعلم شيئًا، وأنّها هي من وضعت لها المخدر في العصير لتلفيق التهمة لها.

والسيناريو الثالث أن تعترف صديقتها منى وتجسد دورها الفنانة يمنى طولان بأنّها لم تكن تعلم بأنّها شقة مخلة بالآداب، ودبرت لها مكيدة بالاتفاق مع رباح أبو الدهب، ويجسد دوره وليد فواز، لينتقم منها بعد رفضها الزواج به وإهانته.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 16 قناة ON Drama

ومن المقرر عرض مسلسل حق عرب الحلقة 16 قناة ON Drama، في تمام الساعة 9 مساء الليلة، على أن تذاع فى تمام الساعة 12 منتصف الليل على قناة ON، إضافة إلى منصة WATCH IT الإلكترونية.