مسلسل حق عرب.. الذكريات تداهم أحمد العوضي لخطيبته السابقة فهل يعود؟

«ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال»، ليست حكمة عابرة، بل طبقتها أحداث مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي على قناة ON Drama، ففي لحظات قليلة، تنقلب حياة عرب السويركي (أحمد العوضي) رأسًا على عقب، قبل حفل زفافه على حبيبته حنان (دينا فؤاد) التي نشأ معها منذ طفولته.

وتشهد الحلقة الجديدة من المسلسل مفاجآت جديدة تُغير مسار الأحداث، وتبقي المشاهد في حالة ترقب لمعرفة ما سيحدث لاحقًا.

وتُسلط هذه الأحداث الضوء على قدرة الله عز وجل على تغيير مسار الحياة في أي لحظة، وأن ما نخطط له قد لا يتحقق بالشكل الذي نتوقعه.

صدمة عرب السويركي في حبيبته

ولم يتمالك عرب السويركي نفسه من الصدمة، ويجسده الفنان أحمد العوضي ضمن أحداث مسلسل حق عرب علي قناة ON Drama، بعدما رأي خطيبته وحبيبته في موضع مخالف للآداب وداخل قسم الشرطة، فليصفعها بالقلم على وجهها ويتركها غاضبًا.

هل يعود أحمد العوضي لخطيبته السابقة حنان ؟

وفر عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي إلى مأوي بعيدًا عن الجميع محاولًا إدراك ما يحدث له، وكيف انقلبت الحياة معه بعدما كان يعيش أعظم قصة حب مع حبيبته منذ الطفولة وبدأت الذكريات تداهم عقله، عندما كانا يقدمان لبعضهما البعض الوعود بالاخلاص والحب والوفاء، فهل يسامح عرب السويركي حبيبة عمره ويعود لها من جديد أم تٌكتب السطور الأخيرة فى قصة حبهما؟!.. هذا ما ستكشف عنه أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 16، والتى تعرض الليلة على قناة ON Drama، في تمام الساعة 9 مساءً.