100 فرصة عمل جديدة للشباب في الإسكندرية.. اعرف المميزات وكيفية التقديم

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية عن 101 فرصة عمل للشباب من الجنسين، بشركة أمان القابضة للخدمات المالية، من خلال يوم توظيفي بمقر الشركة، وذلك على بعض المهن والتخصصات.

وتعرض السطور التالية تفاصيل فرص العمل المتاحة، بحسب ما ذكرت وزارة العمل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

التخصصات المطلوبة

وتطلب الشركة شغل المهن الآتية وفق وزارة العمل المصرية:

أخصائي تمويل

أخصائي تمويل أول

رئيس مجموعة

مدير فرع، وذلك للشباب من حملة المؤهلات العليا، من ذوى الخبرة أو بدون حسب التخصص، للعمل الميداني والإداري.

كيفية التقديم على فرص العمل

وللتقديم في هذه الفرص، يمكن التوجه إلى مقر الشركة غدا الأربعاء، 27 مارس، وعنوانها «المنشية- قسم الجمرك - شارع وكالة الليمون خلف فتح الله - برج مكة - الدور الثاني»، من الساعة 10 صباحاً الى 3 مساءً.

مميزات العمل

ومن مميزات الحصول على فرص العمل المعلن توفير تأمينات إجتماعية، وصحية، وأرباح سنوية، وتأمين على الحياة، وعدد أيام العمل خلال الأسبوع 5 أيام، بواقع 8 ساعات عمل يومياً.