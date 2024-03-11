تفاصيل إنشاء 4 مصانع لمعالجة المخلفات.. «فرص عمل والقضاء على التلوث»

وقعت وزارة التنمية المحلية، والهيئة العربية للتصنيع ممثلة في الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية، إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع، عقد تصميم وإنشاء 4 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، ضمن مشروع تطهير وتحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر مكون المخلفات الصلبة الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية والممول بقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 مليون يورو.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ الأعمال والمشروعات المستهدفة ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر مكون المخلفات الصلبة، من أجل تحقيق أعلى عائد بيئي واقتصادي مستدام لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.

دعم المشروع

ووقع على العقد، الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، واللواء أركان حرب مهندس إسماعيل سيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ABD التابعة للهيئة العربية للتصنيع، بحضور فريق عمل وحدة تنفيذ مشروع مصرف كتشنر بوزارة التنمية المحلية وفريق استشاري دعم المشروع وعدد من قيادات الوزارة والشركة.

ويهدف العقد إلى تصميم وإنشاء 4 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بمحافظتي الدقهلية وكفر الشيخ بطاقة 600 طن/ يوم بتكلفة 38.8 مليون يورو.

تحسين نوعية المياه

من جانبه، أشاد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتعاون القائم بين الوزارة ووزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي والدعم المستمر الذي يقدمه في إطار العديد من المشروعات والمبادرات الخاصة بتطوير نظم عمل الإدارة المحلية بمصر، وخاصة مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر – مكون المخلفات الصلبة- والذي بدوره يعزز تحقيق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية لبناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة في جميع المحافظات.

دعم منظومة النظافة

وقال وزير التنمية المحلية إنّ المشروع يهدف إلى دعم منظومة النظافة في محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية والواقعة بنطاق مصرف كتشنر من خلال إنشاء مصانع ومحطات وسيطة وتأهيل وإغلاق المقالب العشوائية وإعادة تأهيل جراجات وجمع ونقل المخلفات الصلبة، لتحقيق الهدف العام من المشروع وهو تحسين الصحة العامة والوضع البيئي، ما يساعد على استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكان المحافظات المستهدفة من المشروع.

ووجّه اللواء هشام آمنة، بأهمية الاسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة على أرض محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ وسرعة دخول تلك المصانع للخدمة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى حرص الوزارة على توطين الصناعة ودعم الشركات الوطنية والقطاع الخاص المصري فيما يخص مجال المخلفات البلدية الصلبة.

في هذا السياق، أشاد اللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالتعاون الجاد مع وزارة التنمية المحلية لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، لافتا إلى أنّ الخطة الموضوعة تحقق الاستدامة والاستمرارية ولها انعكاسات إيجابية على خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر 2030.

وخلال مراسم توقيع العقد، أعرب الدكتور هشام الهلباوي عن شكره لدعم الاتحاد الاوربي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والشراكة البناءة والتعاون المثمر بينه وبين الوزارة من خلال تمويل مشروعات وبرامج التنمية المستدامة.

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية أهمية دور شركاء التنمية في تعزيز جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية من خلال تنفيذ خطة أنشطة مشروع كتشنر التي تسهم في خلق منظومة متكاملة للنظافة تبدأ من الجمع والمعالجة و التدوير والتخلص الأمن للمخلفات في المحافظات الثلاثة المنفذ فيها المشروع وهي الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.

كما أكد الدكتور هشام الهلباوي، حرص وزير التنمية المحلية على ضرورة سرعة تنفيذ خطة مشروعات مصرف كتشنر لدعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة التى تنفذها الدولة المصرية، مشيرا الي ان المشروع يسهم ايضاً في مجالات التطوير المؤسسي لإدارات المخلفات الصلبة علي مستوي المحافظات وتنمية قدراتهم علي التخطيط الجيد وإعداد قواعد البيانات وتحليلها لتحديد الفجوات والاحتياجات الفعلية لتطوير منظومة المخلفات الصلبة فضلاً عن ذلك تم تطوير أداة لمتابعة مصانع التدوير والمعالجة لتسهيل إدارة العمليات بمرافق المعالجة .

كما أشار اللواء مهندس إسماعيل سيد أن الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ABD فازت في المناقصة الدولية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، لإنشاء 4 مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة في محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، بقيمة 38.8مليون يورو، ومدة تنفيذه 22 شهراً تبدأ في مارس 2024 وتنتهي في 31 ديسمبر 2025.

وذكر رئيس مجلس إدارة الشركة أنّ العقد يتم في إطار مشروع تطهير مصرف كيتشنر الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية، وتمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنّ هذا يعد ثاني أكبر برنامج تدوير مخلفات صلبة على مستوى العالم يموله البنك الأوروبي.

مصانع التدوير

وأوضح المهندس إسماعيل سيد أنّ مصانع التدوير تتضمن 3 مصانع بمحافظة كفر الشيخ بمدن دسوق والحامول وكفر الشيخ بطاقة إنتاجية 1800 طن مخلفات صلبة يوميا، والمصنع الرابع بمحافظة الدقهلية بمدينة بلقاس بطاقة إنتاجية 600 طن مخلفات صلبة يوميا.

وأضاف أنّ تصميم المنظومة للمصانع الأربعة يتم وفقًا لجميع الشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضاري، مؤكدًا تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال وتحقيقا لرؤية مصر 2030.