وظائف وزارة العمل في الدقهلية.. مرتبات تبدأ من 3500 جنيه

أعلنت وزارة العمل عن توفير عدد من الوظائف الشاغرة وفرص العمل لمختلف المؤهلات من أجل الشباب في مختلف التخصصات والشركات الخاصة، إذ يتم التقديم بها من خلال عدة طرق.

وظائف وزارة العمل في محافظة الدقهلية

وأكدت وزارة العمل على مديرية العمل في محافظة الدقهلية ضرورة تحري المصداقية والمُتابعة حتى استلام الفرص والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وجاء الحد الأدنى للأجور 3500 جنيه مع توفير فرص عمل لذوي الهمم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل.

تفاصيل وظائف وزارة العمل في الدقهلية

شركة أعلاف تطلب مؤهلات عليا ومتوسطة:

- 2 مهندس كهرباء خبرة سنتين

- 3 مهندس ميكانيكا

- 14 عامل تعبئة

- 2 سائق رخصة ثانية

- الراتب بعد المقابلة

- السن من 25 إلى 40 سنة

كما تطلب شركة للتجارة والتوزيع ما يلي:

- 15 محصلا

- 15 عاملا

- 10 أخصائي مبيعات

- 5 أمناء مخازن

- 20 سائق رخصة ثانية

وأوضحت الشركة أن الشروط كالآتي:

- مؤهل عالي أو متوسط

-السن من 30 سنة إلى 55 سنة

- الراتب من 3500 جنيه إلى 5000 جنيه

طرق التقديم على الوظائف في الدقهلية

وحددت الوزارة طرق من أجل التقديم على الوظائف بمحافظة الدقهلية كالآتي:

- عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر

- في مقر مديرية العمل بمحافظة الدقهلية

- أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان

- على الموقع الرسمي لوزارة العمل.