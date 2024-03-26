محافظة القاهرة تستهدف ترخيص 316 نشاطا تجاريا بمختلف الأحياء

أكدت محافظة القاهرة على استهداف ترخيص 316 نشاطا تجاريا بمختلف الأحياء منها المطاعم والكافيهات والورش والمحلات خلال العام الجاري، وفي سياق متصل، لاستخراج تراخيص المحلات، وذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

قانون المحال العامة

وأجرت المهندسة أمل فوزي، رئيس حي بولاق أبو العلا، جولة لمتابعة أعمال اللجان بالمرور على المحال لتعريف المواطنين بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة والذي يتيح لأصحاب المحال التعامل مع شباك واحد من بدل التردد على عدة جهات للحصول على خدمة تراخيص المحال توفيرا للجهد وتسليم المستندات المطلوبة لترخيص النشاط من خلال المركز التكنولوجي المتنقل بمربع الوكاله وعشش النخل.

أوراق ترخيص المحلات

وأشارت إلى أن الأوراق المطلوبة لترخيص المحلات تشمل سجلا تجاريا حديثا، البطاقة الضريبية، نوع النشاط، صفة مقدم الطلب، عنوان المحل المراد ترخيصة، رسم كروكي، صورة رخصة العقار أو صورة كشف مشتملات، أو نموذج التصالح للمكان، وصورة سند الملكية «عقد إيجار أو تمليك» بالإضافة إلى إيصال يفيد تقديمه لطلب الترخيص لتجنب التعرض لأي قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال الأوراق.