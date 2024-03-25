رئيس حي بولاق: تقديم طلبات ترخيص المحلات التجارية مجانا

ناشدت المهندسة أمل فوزي، رئيس حي بولاق أبو العلا بالقاهرة، المواطنين من أصحاب المحلات التجارية والكائنة بنطاق حي بولاق، التعامل مع فرق العمل التابعة للحي، التي تقدم طلبات ترخيص المحلات مجانا للمواطنين، وعدم التعامل مع أي شخص خلاف من يتم تفويضهم والمكلفين من قبل الحي بالاطلاع على المستندات المطلوبة.

استمرار تلقي طلبات تراخيص المحال العامة

وأشارت إلى استمرار تلقي طلبات تراخيص المحال العامة وفق تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بشأن تطبيق القانون رقم 154 لسنة 2019 للمحال العامة ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك خلال اجتماع المهندسة أمل فوزي، رئيس حي بولاق أبو العلا، مع مدير لجنة المحال العامة بالمحافظة ومدير وحدة إصدار التراخيص وموظفيها ومسئول وموظفي المركز التكنولوجي بهدف متابعة أعمال فرق المرور الميدانية على المحال التجارية بكافة مناطق وشوارع الحي لتوعية وتعريف المواطنين بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال والذي يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلا من التردد على عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل توفيرًا للجهد والمال.