مفاجأة .. العوضي يكشف عن رأيه فى حنان الغرباوي بعد القبض عليها في حق عرب

تصاعدت الأحداث في الحلقة الـ15 من مسلسل حق عرب الذي يقدمه الفنان أحمد العوضي في السباق الرمضاني الحالي بعد إلقاء القبض على حنان الغرباوي التي تجسد شخصيتها الفنانة دينا فؤاد متلبسة في قضية آداب، وشهدت الحلقة مواجهة تمثيل قوية بينها وبين عرب السويركي.

أحمد العوضي يكشف عن رأيه في حنان الغرباوي

قال الفنان أحمد العوضي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن تعاونه مع الفنانة دينا فؤاد في مسلسل حق عرب بأنه سعيد للغاية بالتعاون معها في هذا العمل، مشيرا إلى أن بينهما كيميا كبيرة لأن هذه ليست المرة الأولى التي يشتركان فيها معا.

وأضاف العوضي أنه سبق وتعاون مع الفنانة دينا فؤاد في مسلسل الدالي عام 2007، وكررا التعاون معا في مسلسل الاختيار «دينا فنانة شاطرة وقدمت شخصية حنان بشكل مميز جدا وأنا سعيد بالتعاون معاها ومع كل الفنانين الكبار اللي شاركوا في العمل وإضافة كبيرة ليا أن أعمل معهم في عمل درامى واحد».