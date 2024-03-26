بعد القبض على حنان في حق عرب.. هل يتزوج أحمد العوضي وكارولين عزمي؟

تصدرت حلقة 15 من مسلسل حق عرب، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شهدت أحداثا متصاعدة، بإلقاء القبض على «حنان» التي تجسد شخصيتها الفنانة دينا فؤاد، في قضية «آداب».

أحداث الحلقة 15 من مسلسل حق عرب

وقرر أحمد العوضي، الذي يجسد شخصية عرب السويركي، الانفصال عن حنان، بعدما شاهدها بشكل غير لائق، داخل قسم الشرطة.

وسيتزوج عرب السويركي، أنغام التي تجسد شخصيتها كارولين عزمي، خلال الـ5 حلقات القادمة.

أحداث مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب تدور أحداثه في إطار شعبي، في منطقة الجمالية، في زمننا الحالي، مع سيد المنطقة عبد ربه، وهو رجل في السبعينات من عمره، ويخشاه الجميع، وشقيقه «عطوة» الذي يطيعه دائماً، وفي أحد الأيام يكتشف عبد ربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر عزت السويركي، ويكون أقرب الناس إلى عبد ربه، وعندما يلتقي بصباح الجياش، نعود إلى الماضي.

أبطال مسلسل حق عرب

يشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر والطفل منذر مهران.