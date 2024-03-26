رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم الفائزين بمسابقة أفضل كلية صديقة للبيئة

كرم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الكليات الفائزة في مسابقة أفضل كلية صديقة للبيئة والاستدامة بالجامعة، وذلك وفقاً لتقييم درجات كل كلية للمعايير المقدمة من الكليات المختلفة، والتي تعكس اهتمام الجامعة بتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتحفيز الكليات على التحول إلى كليات متميزة صديقة للبيئة، وتعزيز الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق التنمية الشاملة.

تكريم الكليات الفائزة بمسابقة أفضل كلية صديقة للبيئة

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، والمستشار عبد الله غلاب، المستشار القانوني للجامعة.

وأعلن رئيس الجامعة، فوز كلية العلوم بالمركز الأول، وكلية الزراعة بالمركز الثاني، وحصلت كلية الهندسة على المركز الثالث، وجاء في المركز الرابع كلية الصيدلة، وحصل على المركز الخامس كلية التربية النوعية.

لجنة دراسة وتقييم ملفات المعايير المقدمة

كما قام رئيس جامعة كفر الشيخ بتكريم أعضاء اللجنة المنوطة بدراسة وتقييم ملفات المعايير المقدمة من الكليات المختلفة والمتمثلة في كل من: الدكتور إيناس الجندي، عميد كلية طب الفم والأسنان، لمعيار النقل داخل وخارج الجامعة، والدكتورة نجلاء الأشرف، عميد كلية التربية النوعية، لمعيار إدارة المياه، والدكتورة صباح أبو الفتوح، عميد كلية التمريض، لمعيار البنية التحتية وإدارة المخاطر، والدكتور محمد قطب، وكيل وزارة البيئة لوسط الدلتا، لمعيار الكلية والمجتمع، والدكتورة إيمان سعد، وكيل كلية الهندسة، لمعيار الطاقة والتغيرات المناخية، والدكتور السيد بلال، أستاذ الميكروبيولوجيا الزراعية، لمعيار الأنظمة التعليمية التعلم والبحث العلمي، والدكتور محمود حجازي، أستاذ بقسم البساتين، لمعيار إدارة المخلفات.

وقدم رئيس الجامعة، التهنئة لفريق العمل بكافة القطاعات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، موجهاً الشكر والتقدير لجميع الكليات المتقدمة بالمسابقة وخاصةً أصحاب المراكز الخمس الأوائل، للعمل الجاد في تحقيق الاستدامة البيئية، والعمل على تحقيق جامعة خضراء صديقة للبيئة، مشيراً إلى أنٌ الجامعة تعمل على ترسيخ مفاهيم البيئة والاستدامة مع مختلف القطاعات، مع دمج البُعد البيئي في كافة الأنشطة الطلابية والثقافية والفنية.

تشجيع ورفع وعي الطلاب بالاهتمام بالقضايا البيئية

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ الجامعة تهدف إلى أنّ تكون صديقة للبيئة في كل الملفات، مثل إدارة المخلفات، والمياه، والأبحاث العلمية، والتغيرات المناخية، والأزمات، وتحقيق رؤية مصر 2030، كما تعمل الجامعة على تشجيع ورفع وعي الطلاب بالاهتمام بالقضايا البيئية مما سينعكس إيجابًا على المجتمع للمساهمة في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال المقبلة.

وأوضحت الدكتورة أمانى شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنّ الهدف من المسابقة هو الوصول إلى كليات متميزة «صديقة للبيئة»، من خلال قياس مدى التزام هذه الكليات بالمشاركة في تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة، ومدى مراعاتها لمعايير البنية التحتية، ومعايير الطاقة والتغير المناخي، ومعايير إدارة المُخلفات، ومعايير إدارة المياه، ومعايير النقل داخل الجامعة، ومعايير جودة البيئة، ومعايير إدارة الأزمات ومعايير التعلم والبحث العلمي، ورؤية ورسالة الجامعة للحفاظ على البيئة والاستدامة.