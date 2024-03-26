منح درجتي الماجستير والدكتوراة لعدد من الباحثين في جامعة كفر الشيخ

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، جلسته الدورية، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض آخر المستجدات.

انعقاد مجلس جامعة كفر الشيخ

جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، والمستشار عبد الله غلاب، المستشار القانوني للجامعة.

واستهل رئيس الجامعة أعمال المجلس بالترحيب بأعضاء مجلس الجامعة، موجهاً الشكر لكليات جامعة كفر الشيخ الفائزة بمسابقة أفضل كلية صديقة للبيئة والاستدامة بالجامعة والتي تم الإعلان عنها بتاريخ 9 يناير 2024.

ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس

واستعرض رئيس جامعة كفر الشيخ الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والتي وافق فيها المجلس على التعيين في وظيفة أستاذ لعدد 1 من أعضاء هيئة التدريس بكلية «الطب البشري»، والتعيين في وظيفة أستاذ مساعد لعدد 4 من أعضاء هيئة التدريس بكليات «التربية الرياضية، والطب البشري، وطب الفم والأسنان، والزراعة»، والتعيين في وظيفة مدرس لعدد 5 من الهيئة المعاونة بكليات «الطب البشري، والذكاء الاصطناعي، والتربية الرياضية، وطب الفم والأسنان».

كما وافق المجلس على منح درجة الدكتوراة لـ16 باحثاً بكليات «الآداب، والتجارة، والعلوم، والتربية الرياضية، والزراعة، والتربية»، كما جرى منح درجة الماجستير لـ24 باحثاً بكليات «الآداب، والطب البيطري، والصيدلة، والعلوم، وعلوم الثروة السمكية والمصايد، والتربية الرياضية، والهندسة، والزراعة، والتربية».

منح درجة الدكتوراة المهنية لـ12 باحثاً

ووافق مجلس الجامعة على منح درجة الدكتوراة المهنية لعدد 12 باحثاً بكلية «التجارة»، ومنح درجة الماجستير المهني لعدد 10 باحثين بكلية «التجارة»، كما تمت الموافقة على منح دبلوم الدراسات العليا المهنية في «إدارة المؤسسات الصحية ـ إدارة الجودة الشاملة» لعدد 34 باحثاً بكلية «التجارة».