خبير شؤون إسرائيلية: نتنياهو يحاول فرض سياسته على أمريكا وهذا غير ممكن

قال فضل طهبوب، خبير الشؤون الإسرائيلية، إنه من الواضح أن أفراد الحكومة الإسرائيلية غير منسجمين مع بعضهم البعض، حيث يحاول المتطرفون أن يفرضوا رأيهم على رئيس الوزراء الإسرائيلي، والذي بدوره يحاول أن يفرض على الولايات المتحدة سياسته، ومن هنا بدأ الخلاف الإسرائيلي الأمريكي يتفاقم قليلا، وكان هناك تلميحات سابقة أن أمريكا غير مرتاحة لسياسة نتنياهو لكن ملتزمة بحماية إسرائيل والدفاع عنها.

وأضاف «طهبوب»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو في النهاية يحاول أن يفرض سياسته على الولايات المتحدة، وهذه قضية غير ممكنة، وأرسلوا أكثر من إشارة حول هذا الموضوع، موضحا أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في زيارته الأخيرة فشل في إقناع نتنياهو للاستماع للولايات المتحدة وسياساتها حول موضوع دير البلح في غزة وإدخال المساعدات للمواطنين.

فرض السياسة الإسرائيلية على الولايات المتحدة

وأوضح، أن موقف نتنياهو واضح تماما بأنه يرغب في فرض موقفه على الولايات المتحدة، وكأنها حكومته وليس حكومة جو بايدن، ولا يمكن الاستمرار في حرب لمدة 5 أشهر دون المساعدة الأمريكية العسكرية، والتي كانت واضحة تماما بجسر جوي مستمر بجانب السفن والذخائر، وبالتالي لن تستطيع إسرائيل القيام بأي عمل عسكري كبير دون دعم أمريكا.