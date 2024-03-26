شركات السياحة تستغل إجازة عيد الفطر لتنظيم برنامج عمرة مدته 6 أيام

قال أحمد البكري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن بعض رحلات عمرة شوال ستنطلق مع أول أيام عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن مدة برامج العمرة خلال شهر شوال المقبل تبدأ من 6 أيام حتى 15 يوما.

وأوضح «البكري»، أن استقرار أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصري بعد قرار البنك المركزى بوضع سعر عادل للجنيه، شجع عددا من شركات السياحة على تنظيم رحلات عمرة شوال، نظرا لانخفاض تكاليفها مقارنة بعمرة شهر رمضان.

عمرة قصيرة خلال شوال

وأضاف عضو الجمعية العمومية للغرفة لـ«الوطن»، أن عددا من شركات السياحة قررت استغلال فترة إجازة عيد الفطر، والتى قد تصل لأسبوع، في تنظيم برنامج عمرة مدته 6 ليال، يقضي منها المعتمر 4 ليال في مكة المكرمة، وليلتين بالمدينة المنورة، موضحا أن هناك شريحة من المواطنين لديها الرغبة في قضاء تلك الإجازات في أداء مناسك العمرة.

أسعار عمرة شوال الاقتصادية

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن أسعار عمرة شوال ستبدأ من أقل من 30 ألف جنيه بالنسبة للبرامج الاقتصادية، والتي تبلغ مدتها نحو 15 يوما.