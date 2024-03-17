تبدأ من 28 ألف جنيه ولمدة 14 يوما.. أسعار عمرة النصف الثاني من شوال

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إن أسعار برامج عمرة ختام الموسم والتي ستنطلق خلال النصف الثاني من شهر شوال المقبل، ستبدأ من 28 ألف جنيه، وذلك بالنسبة للبرامج الاقتصادية التي يتراوح مدتها ما بين 10 إلى 14 يوما، لافتا إلى أن نسب إقبال المواطنين على السفر بتلك البرامج يبدو جيدا حتى الآن، ولا سيما أن أعداد شركات السياحة المنظمة لهذه البرامج ليست كبيرة.

نهاية موسم العمرة للمصريين

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن كل شركات السياحة المنظمة لبرامج العمرة خلال النصف الثاني من شهر شوال من العام الهجري 1445، راعت خلال حجوزاتها أن تكون مواعيد عودة المعتمرين قبل يوم 30 شوال، تطبيقا لتعليمات وزارة السياحة والآثار التي حددت اليوم الأخير من شهر شوال، كآخر موعد لعودة المعتمرين المصريين من السعودية.

أعداد المسافرين للسعودية عبر بوابة العمرة

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة إلى أنه وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية فإن أعداد المواطنين المصريين المسافرين إلى السعودية عبر البوابة المصرية للعمرة سواء بتأشيرات زيارة سياحية أو شخصية أو تأشيرات عمرة منذ سبتمبر 2023 وحتى نهاية شهر شوال المقبل قد يقترب من المليون مواطن.