«شركات السياحة» تعلن تنظيم عمرة شوال.. السعر يبدأ من 30 ألف جنيه

قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن العديد من شركات السياحة بدأت في الإعلان عن برامج عمرة شهر شوال للعام الهجري الحالي 1445،لافتا إلى أن أسعار برامج العمرة الاقتصادية لمدة 15 يوما خلال شوال تبدأ من 30 ألف جنيه.

آخر موعد لعودة المعتمرين المصريين

أضاف لـ«الوطن»، أن آخر موعد لعودة المعتمرين المصريين من الأراضي المقدسة سيكون يوم 30 شوال المقبل، لافتا إلى أن نسب إقبال المواطنين على السفر للعمرة خلال شهر شوال المقبل معقولة بالقياس لعدد شركات السياحة المنظمة للرحلات، مشيرا إلى أن أكثر من 90% من الشركات ينتهي موسم العمرة لديها ببرامج عمرة شهر رمضان الحالي، ولا تنظم برامج عمرة خلال شوال.

مميزات عمرة شوال

أشار إلى أن أهم ما يميز عمرة شهر شوال خاصة المٌنظمة خلال النصف الثاني من الشهر، هو عدم وجود زحام في الحرم، فضلا عن أن المسافة بين مساكن المعتمرين المصريين والحرم المكي أقرب مما هي عليه خلال عمرة شهر رمضان الجاري، إضافة إلى انخفاض أسعار برنامج عمرة شوال بنحو 20 ألف جنيه عن برامج العمرة المٌنظمة خلال رمضان الجاري.