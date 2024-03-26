«أزهرية كفر الشيخ» تبحث الاستعدادات الأولية لامتحانات الترم الثاني

عقدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية بقيادة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة؛ اجتماعًا بمديري الإدارات التعليمية، والوكلاء ومديري المراحل وموجهي عموم المنطقة، اليوم الثلاثاء، بمدرج ديوان المنطقة، للتأكيد على استمرارية تفعيل اليوم الدراسي والأنشطة الطلابية حتى موعد الامتحانات، والوقوف على الاستعدادات الأولية، وبحث آخر التجهيزات لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023 - 2024، لجميع صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية، وامتحان الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

تجهيز اللجان بأعداد الطلاب

وتناول الاجتماع التنويه بتكثيف المرور على المعاهد خلال هذه الفترة لمتابعة تفعيل اليوم الدراسي، ومن ثم فرض أعلى درجات الاستعدادات القصوى بالمعاهد لتجهيز اللجان بأعداد الطلاب، لاستقبال امتحانات الترم الثاني، وكذا تأمين مراكز الأسئلة بشكل جيد مع مراعاة بأنّ يكون تسلمها بداخل اللجان لشيخ المعهد أو وكيله شخصياً، كما تم التأكيد على تنظيم العمل بالكنترولات الفرعية للمعاهد، ومتابعة تنفيذ خطة عمل الموجهين بالإدارات.

تشكيل غرفة عمليات بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية

وشدّد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية على فرض ضوابط الامتحانات، والالتزام بتوجيهات كراسة تعليمات الواردة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، مطالباً بعمل تصور بتوزيع العمال والإداريين بأعمال امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، مشيراً إلى أنّه سيتم تشكيل غرفة عمليات بالمنطقة برئاسته ومدير الامتحانات بالمنطقة وبعض الأعضاء، وسيتم توزيعها على الجميع للتواصل في حالة وجود أي طوارئ بالامتحانات.