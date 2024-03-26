ضبط حشيش بقيمة 5 ملايين جنيه بحوزة 7 عناصر إجرامية في الجيزة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية ومديرية أمن الجيزة قيام عناصر بؤرة إجرامية تضم 7 عناصر إجرامية لـ 5 منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة الصف مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلوجراما، كمية لمخدر الهيروين وزنت 6 كيلوجرامات، كمية لمخدر الآيس وزنت 5 كيلوجرامات و500 قرص مخدر لعقار ترامادول، 2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، وسيارتين.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 5 ملايين جنيه.