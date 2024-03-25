مسلسل عتبات البهجة الحلقة 15.. هل يخرج حفيد الفخراني من ورطة تجارة المخدرات؟

هل يخرج حفيد «يحيي الفخراني» من ورطة تجارة المخدرات؟، سؤالًا طرحه الكثير من متابعي مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيي الفخراني وجومانا وصلاح عبدالله، ضمن أحداث الحلقة 14 التي تضمنت العديد من المشاهد والأحداث، كان بينها توريط عمر «خالد شباط» حفيد الفنان يحيى الفخراني، على يد صديقه في تجارة المخدرات على مواقع الإنترنت، فهل يخرج يحيى الفخراني من المأزق ضمن أحداث الحلقة 15 من مسلسل عتبات البهجة أم تتطور الأحداث؟.

الحلقة 14 من مسلسل عتبات البهجة

أحداث الحلقة 14 من مسلسل عتبات البهجة كانت شيقة ومثيرة، حيث التقي عمرو بفريد الذي يبدو عليه القلق ولكنه مزيف، ويطلب منه أن تنفيذ خطة البنك والتي ستجعله يغير رأيه في العمل معه، وبعد جلسة طويلة بين عمر وجده «بهجت»، يعرف حقيقة فريد وأنّ جده كان سببًا في سجن والده بسبب أسمنت مغشوش كان سببا في سقوط عمارة سكنية ووفاة كل من بها.

ويحاول فريد أن يورطه في العديد من الأمور لينتقم منه ومن جده، ليجلس بعدها مع صديقه أسامة ويخبره بما سمعه بأنّ فريد يحاول توريطه في العديد من الأمور المخلة ليصل به إلى السجن مثلما فعل «بهجت» مع والد فريد منذ 10 سنوات.

عرض مسلسل عتبات البهجة

ويُعرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 15 على قناة DMC اليوم، في تمام الساعة 6:15 مساءً، والإعادة الساعة 5:15 فجر اليوم التالي، و12 مساءً.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يشارك في العمل يحيى الفخراني وصلاح عبدالله وجومانا مراد وعنبة، والفنان اللبناني خالد شباط وصفاء الطوخي وعلاء مرسي.