مسلسل محارب الحلقة 12.. خروج إبراهيم من السجن بكفالة في قضية المخدرات

أحداث مهمة شهدها مسلسل محارب الحلقة 12، إذ عرض المحامي حسام الجيوشي (أحمد زاهر) على محامي «محارب»، أنّ يترك القضية وينصح موكله بتسليم نفسه وعدم التعرض لرامي العزازي المتهم بدهس والدته، ووصف مكتب محامي محارب بجحر الفئران، وأغراه بالعمل معه مقابل الحصول على مبلغ شهري يتجاوز 5 أضعاف ما يحصل عليه سنويًا، إلا أن المحامي رفض هذا العرض.

مسلسل محارب الحلقة 12

وتمكن المحامي حسام الجيوشي خلال مسلسل محارب الحلقة 12، من إخراج إبراهيم شقيق محارب من تهمة المخدرات المتلبس بحيازتها، وذلك لضمان السيطرة عليه وأن يكون طرف خصم ضد شقيقه محارب.

خلاف بين عنتر ووالدة إنجي

وحاولت والدة إنجي في مسلسل محارب التواصل مع ابنتها إنجي (ناهد السباعي) التي هربت إلى الصعيد وأبلغتها بما حدث لوالدها عقب علمه بهروبها إلى الصعيد مع محارب، وطلبت منها العودة إلى القاهرة، وفي نفس التوقيت نشبت بينها وبين عنتر خلافات كبيرة بالمستشفى أثناء الزيارة فهو الذي تسبب في مرض والد إنجي بتقدم لخطوبتها، حيث هربت على أثر ذلك.