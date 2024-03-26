القبض على 3 عناصر إجرامية بتهمة غسـل 43 مليون جنيه في قنا

قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر إجرامية لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة قنا لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات، تأسيس الأنشطة التجارية، شراء السيارات.

وقدرت أفعال الغسل بـ43 مليون جنيه تقريبا.