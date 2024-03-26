من هي الفنانة هالة أنور؟.. تشارك في مسلسل جودر مع ياسر جلال

طفلةٌ من أجمل الوجوه التي ظهرت على الشاشة في سبعينيات القرن الماضي، جاورت كبار النجوم في السينما والتلفزيون، وشاركت في سن صغيرة في فيلم «من أجل حفنة أولاد» مع رشدى أباظة، وسهير المرشدي، إنّها الفنانة هالة أنور.

تهافت عليها المخرجون لتؤدي العديد من الأعمال الفنية، فشاركت عمالقة زمن الفن الجميل منهم يوسف وهبي، ومحمود المليجي، وعبدالوارث، وفريد شوقي، وسناء جميل، وعبدالمنعم إبراهيم، وزهرة العلا، ونادية لطفي، وغيرهم، فقدّمت العديد من المسلسلات منها «الأيام»، و«أبواب المدينة»، و«ضل راجل» مع الفنان ياسر جلال، الذي أعادها للفن في عام 2021.

وفي دراما رمضان 2024 تطل الفنانة هالة أنور للظهور مجددا، بعدما لتلفت الأنظار إليها من خلال البرومو التشويقي لـ مسلسل جودر، وهو من حكايات كتاب ألف ليلة وليلة، وسيعرض على قناة «ON E» الساعة 8 مساءً الحلقة الأولى.

وقالت هالة عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: «بسم الله ما شاء الله.. بداية مسلسل جودر اليوم، أستنوني، أتمنى أكون ضيفة خفيفة عليكم.. بالتوفيق والنجاح يارب».

معلومات عن هالة أنور

بالتزامن مع ظهور هالة أنور خلال برومو مسلسل جودر، نستعرض معلومات عنها بحسب حديثها في آخر لقاء تلفزيوني لها في أحد البرامج:

بدأ ظهورها من خلال برامج الأطفال بالتلفزيون والإذاعة، وهي في عمر سنتين ونصف.

شاركت مع الفنان رشدي أباظة في السينما في أول ظهور لها في فيلم «من أجل حفنة أولاد» قبل أن تتم السنة الثالثة من عمرها.

أول ظهور لهالة أنور على المسرح بمسرحية «قولوا لعين الشمس» مع الفنانة سميحة أيوب.

ظهرت مع مجموعة كبيرة من النجوم من ممدوح عبد العليم وليلى علوي ومحسن محي الدين وأحمد سلامة وعبد الله محمود.

من أشهر أعمالها «عصفور السعادة، وصرخة برئ، وأبواب المدينة».

شاركت في العديد من الأعمال الفنية بين السينما والدراما والمسرح.

قررت الابتعاد عن الوسط الفني بعد خطبتها وهي في الـ16 عامًا.

كان آخر مسلسل لها في 1983 وهو مسلسل أبواب المدينة الجزء الثاني.

عادت هالة أنور للتمثيل عام 2021 من خلال مسلسل ضل راجل.

حب التمثيل

أحبت هالة أنور الفن وبدأت التمثيل منذ الصغر، ووفقًا لحديثها: «بدأت التمثيل وأنا صغيرة، وقدمت أكثر من 476 عملا دراميا وسينمائيا، لما اتخطبت أقنعني إني مشتغلش، وناس كتير عارضتني ورفضت، ولكن الحمد لله كبرت ولقيت الوسط الفني كبر جدًا، ورجعت بسبب أستاذ ياسر جلال، أنا مقدرش أروح شركات الإنتاج وأقول عايزة اشتغل، بس جات لي مكالمة منه، واتصدمت أنه لسة فاكرني.. والحمد لله رجعت للتمثيل من تاني».