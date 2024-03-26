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دراما المتحدة

عازف وصانع «قانون»: بدأت مشواري منذ 27 عاما

كتب:

يارا أشرف
07:01 م | الثلاثاء 26 مارس 2024
ناصف نظمي، عازف وصانع لألة القانون

ناصف نظمي، عازف وصانع لألة القانون

قال ناصف نظمي، عازف وصانع لآلة القانون، إنه بدأ مشواره بالعزف على القانون لمدة نحو 27 عاما، ثم تحدى نفسه وصنع بعدها «القانون» ليصبح بعدها من صناعه على مستوى العالم العربي، مشيرا إلى أن العديد من الفرق الكبيرة أصبحت تطلب منه تصنيع القانون.

طلبات صناقة القانون

وأضاف «نظمي»، خلال حوراه لبرنامج «باب رزق» تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي يسري الفخراني عبر فضائية «DMC»، أن هناك العديد من الفئات والأشخاص التي تطلب صناعة القانون بطريقة معينة، إذ أنه يوجد طلبات في الشكل وتكون ثانوية بعض الشيء، وآخرين لديهم متطلبات في الصوت.

القانون ليس فارغا من الداخل

وتابع عازف وصانع لآلة القانون: «بعض الأشخاص يحبون الجزء الخاص بالأماكن الحادة في القانون لامع ومضلع، وآخرين يفضلون الشكل الدافئ»، موضحا أن القانون ليس فارغا من الداخل بل بداخله مسارات للصوت.

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