جمال الكشكي: الانتخابات الرئاسية تشبه أوركسترا عزف فيها المصريون ببراعة

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، إنَّ الإقبال التاريخي على الانتخابات الرئاسية منذ اليوم الأول، ومن قبله تصويت المصريين بالخارج، يؤكد وعي المصريين وحرصهم على مستقبلهم.

أضاف «الكشكي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا الوكيل، ببرنامج «مساء dmc»، عبر قناة «dmc»، أن الانتخابات الرئاسية هذه المرة لا بد أن تُدرس، مؤكدًا أن الناخب المصري يقرأ جيدًا مستقبله ويحرص عليه، وكل الفئات والأعمار والتوجهات الفكرية والسياسية المختلفة شاركت في الانتخابات، من ذكور وإناث، وشباب وشيوخ.

الانتخابات الرئاسية تشبه الأوكسترا

وتابع الكاتب الصحفي، بأن الانتخابات الرئاسية على مدار الثلاثة أيام الماضية، تشبه الأوكسترا، التي عزف عليها الشعب المصري ببراعة، كما أنّ المشهد المشرف للانتخابات يشبه الموسيقى الرائعة، مشيرا إلى أن كل موظفي الدولة كانوا حريصين على الإدلاء بأصواتهم، ما يعني أن جميع المصريين لديهم الإدراك الكامل بأهمية هذه اللحظة والمشاركة بها، من أجل مستقبلهم ومستقبل بلدهم.

إدراك المواطن أهمية المشاركة بالانتخابات

أضاف أن الإنجازات التي حدثت على مدار الـ9 سنوات الماضية لمست المواطن المصري وشعر بها، سواء كانت مشروعات الطرق والكباري أو المشروعات التنموية، وغيرها في مختلف محافظات مصر، فضلا عن مشروعات «حياة كريمة» التي غيّرت وجه الريف المصري والصعيد، لذلك أدرك المواطن أهمية المشاركة في الانتخابات، كون السنوات المقبلة فترة جني ثمار التنمية التي زُرعت بالماضي.